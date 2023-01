Stephen "tWitch" Boss' Ehefrau wurde auf Beerdigung gesehen

Allison Holker (34) verabschiedet sich von Stephen "tWitch" Boss (✝40). Mitte Dezember wurde der Tänzer schwer verletzt in einem Motelzimmer aufgefunden. Er hatte eine Schusswunde, der er noch vor Ort erlag. Ein Verlust, der vor allem für seine Frau nur schwer zu ertragen ist. Sie brachte ihre Trauer in einem Post im Netz zum Ausdruck. Nun wurde Allison auf Stephens Beerdigung gesehen.

Wie Hollywood Life berichtete, wurde Allison am Mittwoch beim Verlassen von Stephens Trauerfeier gesichtet. Die Fotos zeigen sie in einem schwarzen Kleid und mit ihrer Tochter Zaia auf dem Arm. Dabei war auch ihr Sohn Maddox. Beide Kinder hatte sie zusammen mit ihrem verstorbenen Mann. Gemeinsam mit dem engsten Kreis verließ die Familie die Feier auf dem Weg zum Friedhof. Die Beisetzung wurde in privatem Rahmen abgehalten. Es durften nur enge Angehörige kommen. Die eigentliche Beerdigung fand nach einer Trauerfeier in eine kleine Kapelle statt.

Stephen wurde vor allem als DJ in der beliebten "The Ellen DeGeneres Show" bekannt. Moderatorin Ellen DeGeneres (64) gab Ende Dezember ebenfalls ein Statement zum Tod ihres guten Freundes ab. Der Verlust sei "tragisch und schmerzhaft". Dennoch sei sie überzeugt, dass er am besten geehrt werden könne, wenn man weiterhin lache und sich gegenseitig Liebe schenke.

Instagram / allisonholker Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss im Juni 2022

Getty Images Allison Holker und Stephen Boss im Januar 2019 in Hollywood

Instagram / theellenshow Ellen DeGeneres und Stephen "tWitch" Boss

