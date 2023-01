Vor royalem Abgang: So nah standen sich Prinz Harry und Kate

So nah standen sich Prinz Harry (38) und seine Schwägerin Prinzessin Kate (40) wirklich! Seitdem der Rotschopf und seine Frau Herzogin Meghan (41) vor drei Jahren ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten, hängt im britischen Königshaus der Haussegen schief. Vor allem das Verhältnis zu Kate soll in den vergangenen Jahren sehr gelitten haben – dabei hatten Harry und seine Schwägerin eine fast geschwisterliche Verbindung!

Wie Hello! jetzt berichtete, pflegten Harry und Kate vor seinem royalen Abgang eine enge Beziehung zueinander: "Ich habe mir immer eine Schwester gewünscht, und jetzt habe ich eine bekommen. Ich kenne Kate schon seit Jahren, und es ist fantastisch, dass sie jetzt Teil der Familie wird", schwärmte der Royal von der Britin, nachdem sie und Harrys Bruder William (40) ihre Verlobung bekannt gaben. So durften neben ihren königlichen Pflichten auch gemeinsame Ausflüge nicht fehlen: Beispielsweise besuchte das Trio 2013 das Harry Potter-Filmset in den Warner Bros. Studios.

In seinen Memoiren "Reserve" soll der 38-Jährige Kate aber nun die Schuld dafür geben, dass sich die Beziehung zu William nach dessen Hochzeit 2011 drastisch verändert hat: "Der Bruder, den ich an jenem Morgen in die Westminster Abbey eskortiert hatte, war weg – für immer. Er würde nie wieder in erster Linie Willy sein", heißt es in der Autobiografie.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Kate und Prinz William im April 2013

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Kate im Mai 2017

Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry im Januar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de