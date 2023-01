Will hochschwangere Heather Rae Young bald wieder ein Kind?

Heather Rae Young (35) spricht schon jetzt über weiteren Nachwuchs! Dabei steht die Selling Sunset-Bekanntheit gerade erst vor der Geburt ihres ersten Babys. Mit ihrem Mann Tarek El Moussa (41) hat die Immobilienmaklerin eine Patchwork-Familie. Er hat bereits zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Nun dürfen sie sich auf einen gemeinsamen Sohn freuen. Doch schon jetzt merkte Heather an, dass sie mit weiteren Kids womöglich nicht lange warten will!

Im Interview mit Access Hollywood plauderte die 35-Jährige über ihren weiteren Kinderwunsch und verriet: "Wir haben immer noch die Embryonen, falls wir uns in der Zukunft entscheiden, mehr zu bekommen." Sollte das der Fall sein, will das Paar nicht lange zögern. "Er hat gesagt, wenn wir uns entscheiden, noch eins zu haben, muss es einfach direkt hintereinander sein." Tarek hatte dazu auch direkt eine Erklärung und fügte lachend hinzu: "Ja, hintereinander. Ich bin kein junger Hüpfer mehr. Ich werde 42."

Ganz einfach ist die erste Schwangerschaft aber nicht für Heather. Ihr Rücken macht der Blondine schwer zu schaffen. "Ich habe so starke Schmerzen, dass ich mich ausruhen und auf dem Bett mit einem Heizkissen liegen will", hatte sie an den vergangenen Weihnachtsfeiertagen in ihrer Instagram-Story geklagt.

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young und ihr Mann Tarek El Moussa mit seinen Kindern, 2022

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Tarek El Moussa und seine schwangere Frau Heather Rae Young feierten Thangsgiving im November 2022

Anzeige

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae Young, "Selling Sunset"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de