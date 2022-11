So läuft Co-Parenting bei Heather Rae Young und Tareks Ex

Heather Rae Young (35) und Christina Hall (39) sind sich nicht immer einig. Bevor Heather Tarek El Moussa (41) heiratete, war der mit Chrsitina zusammen und bekam zwei Kinder mit ihr. Auch die Selling Sunset-Maklerin kümmert sich heute liebevoll um die zwei Kids – ist dabei aber mit der Ex ihres Mannes nicht immer einer Meinung. Zuletzt wurden sie streitend bei einem Fußballspiel von Sohn Brayden gesehen. Jetzt verriet Heather, dass Christina und sie Höhen und Tiefen haben.

"Man kommt zusammen und verliebt sich ineinander, aber man denkt immer irgendwie an den Ex", berichtete Heather im Interview mit Entertainment Tonight. Sie habe sich stets an zweiter Stelle hinter der Mutter der Kinder gefühlt, doch mittlerweile habe sie ihre Gefühle gegenüber Tarek und Christina ins Reine gebracht. "Wir hatten definitiv einige Höhen und Tiefen, und bei ihnen ging es auch auf und ab, aber ich denke, sie hat erkannt, wie sehr ich die Kinder liebe, und dass sie für mich an erster Stelle stehen", erklärte sie. In dem ganzen Drama seien die Kinder schließlich immer das Wichtigste für alle Beteiligten.

Aktuell gründet Heather ja auch ihre eigene Familie mit Tarek: Sie erwartet ihr erstes Kind, das Anfang nächsten Jahres zur Welt kommen wird. Die Schwangerschaft genießt die TV-Bekanntheit in vollen Zügen. "Ich bin glücklich, dass wir gesund sind und unser Junge im Bauch heranwächst. Ihn zu beobachten und zu fühlen, wie er sich bewegt, ist ein unvergleichbares Erlebnis", schwärmte sie.

Instagram / christinaanstead Christina Hall, TV-Maklerin

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young und Tarek El Moussa

Getty Images Christina Hall und Tarek El Moussa

