"Date My Mom": Rafi Rachek datet jetzt Schwiegermütter!

Rafi Rachek (33) wagt sich in ein neues Datingabenteuer! Der Reality-TV-Star ist seit der Trennung von seinem Ex Sam Dylan (31) Single. Nun will der einstige Bachelor in Paradise-Star wieder im Fernsehen nach der großen Liebe suchen und ist Teil der neuen Folgen von dem Dating-Klassiker "Date My Mom". Dort lernt er erst die Mütter seines zukünftigen Partners kennen. Promiflash fragte bei ihm mal nach: Was reizt Rafi daran, an der Show teilzunehmen?

"An 'Date My Mom' finde ich sehr interessant, dass es einfach was völlig anderes ist, jemanden kennenzulernen, als man es bisher kannte", erklärte der 33-Jährige im Promiflash-Interview. Er ist vor allem darauf gespannt, wie die Mütter ihre Söhne darstellen: "Es ist am Ende sehr interessant, ob ihre Söhne genau so sind, wie sie sie beschrieben haben oder ob ab und an eine kleine Notlüge aufgetischt wurde."

Und worauf dürfen sich die Fans bei dem Format, das ab dem 8. Februar bei Discovery+ zu sehen ist, freuen? "Ganz viel Spaß, Freude und Drama blieb natürlich auch nicht aus – und das direkt schon am Anfang!", verriet Rafi. Außerdem kündigte er an, dass er bei einem Date sogar in eine brenzlige Situation gekommen sei: "Es gab außerdem eine sehr unangenehme Situation, wo ein Sohn mich fast erstickt hätte, es war sehr unangenehm."

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan im Oktober 2021 in Köln

ActionPress Rafi Rachek, Realitystar

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, "Promi Big Brother"-Kandidat 2021

