Familie will keine Versöhnung: Prinz Harry hofft trotzdem

Prinz Harry (38) gibt die Hoffnung nicht auf. 2020 entschieden sich der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) und seine Frau Herzogin Meghan (41) dazu, Großbritannien zu verlassen und in die USA auszuwandern. Zudem legten sie ihre royalen Pflichten nieder. Seither ist der zweifache Vater mit seiner Familie zerstritten. Die Enthüllungen in seiner Netflix-Doku "Harry & Meghan" sowie sein Buch "Reserve" macht die Situation zwischen ihm und seiner Verwandtschaft nicht besser. Dennoch hofft Harry weiterhin, dass sie sich alle bald wieder in den Armen liegen können.

In seinem Interview mit Tom Bradby (55) auf ITV zeigte sich der 38-Jährige abermals entsetzt von dem Verhalten seiner Familie. Der Royal geht sogar so weit und verglich seine Verwandtschaft mit Missbrauchstätern. Dennoch beteuerte Harry, dass er sowohl seinen Vater Charles (74) als auch Bruder Prinz William (40) noch immer sehr liebe. "Im Moment erkenne ich sie nicht wieder, so wie sie mich wahrscheinlich auch nicht wiedererkennen", fasste er zusammen.

Dennoch sei sich der Zweifachpapa sicher, dass es irgendwann zu einer Versöhnung kommen wird. Doch bisher fehle die Bereitschaft der britischen Royals, einen Schritt auf ihn zuzugehen. "Nun, sie haben bis jetzt absolut keine Bereitschaft zur Versöhnung gezeigt. Und ich bin mir nicht sicher, wie Ehrlichkeit Brücken abbrechen soll", zeigte Harry sich verzweifelt.

Prinz Harry, Prinz Charles und Prinz William im Februar 2014

Prinz William und Prinz Harry

Prinz Harry im September 2022

