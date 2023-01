GNTM-Hate: Ex-Kandidatin Sara Kulka kann es nicht verstehen

Sara Kulka (32) findet die Kritik an Germany's next Topmodel nicht gerechtfertigt! Im vergangenen Jahr hatten ehemalige Teilnehmerinnen wie zum Beispiel Lijana Kaggwa oder Nathalie Volk (26) das TV-Format scharf kritisiert. Letztere behauptete zum Beispiel, dass sie von der Produktion in einen Pool geworfen worden sei und dadurch blaue Flecken bekommen habe. Sara Kulka, die 2012 in der Show zu sehen war, kann diese Vorwürfe allerdings nicht ganz nachvollziehen!

Im Interview mit Promiflash erzählte die 32-Jährige, dass sie den Kandidatinnen ihre Erfahrungen nicht absprechen möchte, aber auch nicht jede Aussage verstehen könne. Sie vermutete, dass dahinter eine falsche Erwartungshaltung stecke: "Du wirst nach 'Germany's next Topmodel' sehr selten ein wirklich international anerkanntes Model, ganz selten. Ich wusste das, dass ich das sowieso nicht werde, aber ich wusste, dass ich, wenn ich polarisiere, Chancen im TV haben werde." Das sei ihr Ziel gewesen, welches sie auch erreicht habe. Viele andere Mädels seien hingegen enttäuscht, dass ihre Zukunft nach der Sendung anders aussehe, als sie sich das vorgestellt hatten.

Darüber hinaus bezog Sara Stellung dazu, dass einige Ex-GNTM-Girls behauptet hatten, falsch dargestellt worden zu sein. Aber auch dem kann sie nur bedingt zustimmen: "Du kannst einen Menschen nicht komplett hundert Prozent falsch darstellen. Das geht nicht und schon gar nicht über so einen langen Zeitraum." Sie bereue ihre Teilnahme keineswegs und betonte: "Für mich war es eine der schönsten Zeiten, die ich je erlebt habe."

Wallocha,Stephan/ ActionPress Influencerin Sara Kulka bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg

