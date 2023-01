Julia Fox deutet an, dass Drake ihr bestes Date gewesen sei

Julia Fox (32) hat bereits die ein oder andere Männergeschichte hinter sich. Zuletzt bandelte die Schauspielerin vor rund einem Jahr mit dem kontroversen Rapper Kanye West (45) an. Doch die Romanze hielt nicht lange: Nach nur wenigen Wochen gingen er und die einstige Domina wieder getrennte Wege. Vor dem Liebesabenteuer mit Kanye, habe die "No Sudden Move"-Darstellerin laut mehrerer Berichte Musiker Drake (36) gedatet. Julia deutet nun an, dass sie mit Drake ihr bestes Date gehabt habe!

In einer Episode von "Watch What Happens Live" beantwortet die geborene Italienerin eine Zuschauerfrage bezüglich ihres besten Promi-Dates. "Wir sind in einem Privatjet geflogen und haben dort gekuschelt. Als wir gelandet sind, haben wir uns ein paar Taschen von Chanel gekauft", eröffnet Julia. Auf die Frage hin, mit wem sie denn dieses fantastische Date erlebt habe, habe sie keine Antwort geben wollen. "Natürlich war es ein A-Promi", verrät sie bloß. Doch der Moderator Andy Cohen (54) hakt nach, ob es sich dabei um Drake gehandelt habe. Die Beauty verdreht die Augen, doch gibt den erwartungsvollen Fans ein vielsagendes "vielleicht" mit auf den Weg.

Vor knapp einem Jahr äußerte sich Julia bezüglich der Gerüchte, dass zwischen Drake und ihr mehr liefe. "Er ist ein toller Typ und ein Gentleman. Das ist alles. [...] Wir haben bloß als Freunde rumgehangen. Ich würde nicht sagen, dass wir uns gedatet haben", erklärte sie in ihrem Podcast Forbidden Fruits.

Getty Images Julia Fox bei den Cfda Fashion Awards

Getty Images Drake, 2021

Getty Images Julia Fox im September 2022

