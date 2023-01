Machte Prinz Harry wegen der Queen mit Chelsy Davy Schluss?

Prinz Harry (38) teilt Einblicke in sein Liebesleben! Bevor der britische Royal 2018 Herzogin Meghan (41) heiratete, hatte er zahlreiche mehr oder weniger prominente Frauen gedatet. Unter anderem war der Rotschopf sei 2004 immer wieder mit Chelsy Davy (37) zusammen gewesen – ihre Liebe zerbrach jedoch endgültig im Jahr 2011. Nun deutet Harry die Gründe für die Trennung an: Spielte seine Oma, die Queen (✝96), bei dem Liebes-Aus eine Rolle?

Page Six liegen einige Auszüge aus den noch nicht veröffentlichten Memoiren des 38-Jährigen vor. Darin schreibt der zweifache Vater offenbar auch über Chelsy. "Ich mochte die Leichtigkeit von Chels, dass sie nicht kompliziert war. Sie kümmerte sich nicht darum, was andere dachten. Sie trug Miniröcke und hochhackige Stiefel, tanzte, wie sie wollte, trank Tequila wie ich, und all das machte mich wirklich glücklich", erinnert sich Harry. Eben diese lockere Art habe die Queen aber nicht sonderlich begeistert: "Ich konnte nichts dafür, was meine Großmutter darüber dachte!"

Die eher negative Meinung seiner Oma beeinflusste die Entscheidung des Prinzen offenbar schon – denn 2011 zog er einen Schlussstrich unter die Beziehung. Ebenso wie die britische Königin soll damals auch die Presse eine Rolle gespielt haben: Paparazzi hatten Chelsy während der Beziehung förmlich gejagt, Privatdetektive sollen sie sogar überwacht haben.

Getty Images Prinz Harry und Chelsy Davy im Januar 2009

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry in London

Getty Images Prinz Harry und seine Ex Chelsy Davy im Juli 2006

