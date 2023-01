Nach DSDS-Teilnahme: Martin Stosch studierte in Oxford

Lang ist's her! Martin Stosch (32) dürfte dem ein oder anderen noch ein Begriff aus seiner Zeit bei DSDS sein. Vor knapp 15 Jahren hatte es der gebürtige Bayer in der Show bis ins Finale geschafft und belegte schlussendlich sogar den zweiten Platz – nur gegen Mark Medlock (44) musste er sich geschlagen geben. Auch wenn Martin heute nicht mit Musik sein Geld verdient, steht eines fest: Er hat ordentlich Karriere gemacht!

Wie Bunte berichtet, hat der 32-Jährige mittlerweile studiert. Martin ergatterte an der renommierten Oxford-University einen Studienplatz und machte in England seinen Bachelor-Abschluss. Zurück in der Heimat ist Martin heute als Wirtschaftsingenieur für einen Automobilhersteller tätig. Wie es zu der Berufsentscheidung kam, weiß nur Martin selbst, doch so ganz kann er das mit dem Singen wohl auch nicht lassen.

Als Mitglied der sechsköpfigen Band Tourists in a Daydream lässt Stosch hin und wieder noch musikalisch von sich hören. Das freut wahrscheinlich nicht nur Pop-Titan und DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen (68), sondern auch Martins Fans aus damaligen Zeiten, für die er regelmäßig auf Social Media seine Dankbarkeit ausdrückt.

Anzeige

Getty Images Martin Stosch und Mark Medlock auf dem Roten Teppich

Anzeige

Getty Images Mark Medlock und Martin Stosch im Jahr 2007

Anzeige

Getty Images Die Top 3 von DSDS im Jahr 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de