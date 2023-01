Prinz William und Kate sind nicht happy über Harrys Memoiren

Prinz Harry (38) packt aus. Bereits in "Harry & Meghan" haben der Royal und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei so einiges offengelegt. Den großen Knall hat es nun jedoch mit Harrys Memoiren "Reserve" gegeben. Darin verrät der Prinz nämlich so einige pikante Details aus seinem privaten Umfeld – so auch über seinen Bruder Prinz William (40) und seine Schwägerin Kate (40). William und Kate seien gar nicht glücklich darüber, in Harrys Buch als Bösewichte dargestellt zu werden!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verlauten lässt, sei das royale Ehepaar "sehr unglücklich über Harrys Enthüllungen". Die Anschuldigungen ihres Familienmitglieds haben sie ziemlich hart getroffen. Dem Thronfolger und seiner Frau sei es lieber gewesen, die Probleme hinter geschlossenen Türen und im Kreise der Familie zu besprechen. Die Quelle fügt hinzu, dass sie sich auch "wünschten, dass Harry nicht so publik und schneidend" mit den Vorwürfen umgegangen sei.

In "Reserve" berichtet Harry unter anderem von einem Streit mit seinem Bruder, bei dem es um seine Frau Meghan gegangen sei. Dabei habe der Thronfolger den 38-Jährigen bei dem hitzigen Gespräch zu Boden "geschlagen". Der Prinz von Wales habe seine Schwägerin währenddessen als "schwierig", "unhöflich" und "aggressiv" bezeichnet. Zudem habe Kate eine Grimasse geschnitten, als Meghan sich ihr Lipgloss auslieh.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, 2017

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Kate und Prinz William im April 2013

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Juli 2018

