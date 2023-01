Rumer schwanger: Bruce Willis will ein toller Opa werden!

Bruce Willis (67) freut sich auf sein Enkelkind. Vor wenigen Wochen machte seine Tochter Rumer Willis (34), die der Schauspieler mit Demi Moore (60) teilt, öffentlich, dass sie zum ersten Mal ein Kind erwartet. Da Bruce eine schwere Hirnerkrankung hat, möchte er nun für sein Enkelkind alle Hebel in Bewegung setzen: Er will unbedingt für sein Enkelkind da sein, so lange es die Krankheit noch erlaubt!

Ein Insider plauderte gegenüber RadarOnline aus, dass Bruce sich sehr auf den Familienzuwachs freue und eine besondere Bindung zu ihm aufbauen wolle. "Er ist entschlossen, so lange wie möglich bei klarem Verstand zu bleiben, damit sein Enkelkind glückliche Erinnerungen an einen Großvater haben kann, der in seinem oder ihrem Leben präsent und aktiv war", führte die Quelle aus. Da der "Stirb langsam"-Star sehr ehrgeizig sei, habe er sich vorgenommen, ein großartiger Opa zu werden.

Im vergangenen Jahr hatte Bruce verkündet, an Aphasie zu leiden. Die Hirnstörung schränkt seine kognitiven Fähigkeiten und auch seine Kommunikationsfähigkeit ein, weswegen er unter Sprachproblemen leidet. Nach und nach können außerdem auch fortschreitende und dauerhafte Schäden dadurch verursacht werden.

Getty Images Bruce Willis bei einer Filmpremiere in New York, 2019

Getty Images Rumer und Bruce Willis, Januar 2013

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler

