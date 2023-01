So bekommt Lena Gercke Alltag und zwei Kids unter einen Hut

Plötzlich wurden aus einem Kind zwei. Wie sieht das Leben von Zweifachmama Lena Gercke (34) jetzt aus? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin hatte im Jahr 2020 ihr erstes Kind, Töchterchen Zoe, zur Welt gebracht. Ende vergangenen Jahres folgte dann Mädchen Nummer zwei, das die Blondine und ihr Partner Dustin Schöne (37) in der Familie begrüßen durften. Lena verrät jetzt: So bekommen sie und ihr Partner den Alltag mit zwei Kids gewuppt!

In ihrer Story auf Instagram plauderte die Moderatorin nun aus: "Der Spruch 'Ein Kind ist kein Kind' nimmt langsam Gestalt an." Es sei wunderschön, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung, zwei Kinder zu haben. Doch die 34-Jährige verrät nun, wie sie es schafft, den Alltag mit zwei Kindern zu wuppen: "Was hier hilft, ist einfach sehr gut organisiert zu sein und unsere Familien, die uns auf allen Ebenen unterstützen."

Zwei Tage zuvor hatte Lena aber auch einen Einblick in einen Moment mit ihrem Neugeborenen gegeben, in dem sie total überfordert war. Sie teilte auf Instagram einen Schnappschuss, auf dem sie mit einem Eis in der Waschküche auf dem Boden hockt. Dazu hatte sie geschrieben: "Auch ich. Wie ich mich drei Stunden später in der Waschküche verstecke und heimlich ein Eis esse, um meine Laune zu heben."

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Lia

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Januar 2023

