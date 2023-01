Verlor Prinz Harry seine Jungfräulichkeit an diese Frau?

Wer ist die Frau, die diesen intimen Moment mit Prinz Harry (38) teilte? Es ist kein Geheimnis, dass der Royal gerne über sein Privatleben spricht – zuletzt packte der Sohn von König Charles (74) über seine Familie und den Palast aus. Jetzt ging er mit einem weiteren brisanten Thema an die Öffentlichkeit: Er verriet, wie er das erste Mal Sex mit einer älteren Frau hatte. Doch um wen handelt sich bei der Unbekannten?

Daily Mail nahm sich der Sache an und stellte einige Vermutungen an. 1999 soll Harry Berichten zufolge die Sportmoderatorin Natalie Pinkham (44) kennengelernt haben. Er war zu dem Zeitpunkt 15 – sie dagegen Anfang 20. Im Alter von 17 Jahren sollen die zwei eng befreundet gewesen sein. Zudem wurde behauptet, dass der zweifache Vater damals in Natalie verschossen war und mit ihr geflirtet haben soll. 2006 wurden die Gerüchte befeuert, nachdem von Harry Fotos aufgetaucht waren, wie er ihr an die Brust fasste. Natalie stritt eine Beziehung mit ihm ab.

In seiner Biografie "Spare" beschrieb der 38-Jährige die besagte Nacht ziemlich ausführlich und hielt sich mit Details nicht zurück: "Ich bestieg sie schnell, woraufhin sie mir den Hintern versohlte und mich dann wegschickte." Laut Harry habe sie eine Vorliebe für "Macho-Pferde" gehabt und ihn deshalb wie einen "jungen Hengst" behandelt.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry während eines Deutschland-Besuches

Anzeige

Getty Images Prinz Harry in Botswana, 2019

Anzeige

Getty Images Natalie Pinkham, britische Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de