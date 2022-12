Während Affäre: Camillas Vater mochte König Charles nicht!

Königsgemahlin Camillas (75) Vater Bruce Shand war zunächst kein Fan von König Charles III. (74)! Die Liebe des Königspaares reicht über 50 Jahre zurück. Als sie ihre Affäre begannen, waren sie bereits mit anderen Partnern den Bund der Ehe eingegangen. Doch dann gaben die beiden ihrer Liebe eine Chance, indem sie sich scheiden ließen. Trotzdem muss der Start ihrer Beziehung kein einfacher gewesen sein, denn: Angeblich soll Camillas Vater Bruce den royalen Mann seiner Tochter anfangs verachtet haben!

Gegenüber RadarOnline.com packte ein Palast-Insider jetzt aus: "Camillas Vater hat Charles nie gemocht oder respektiert – und ihm sogar gesagt, er solle sie in Ruhe lassen." Es sei dann 1993 zu einer Konfrontation mit dem damaligen Prinzen gekommen. "[Bruce] befahl Charles, seinen Mann zu stehen und etwas Ehre und Anstand zu zeigen. Er erinnerte den Prinzen daran, dass er mit der Frau eines anderen Mannes schlief, was eine Schande für die Monarchie und seine Rolle in der Kirche von England sei. Er sagte Charles, dass Camillas Ehemann der bessere Mann sei", will die Quelle wissen.

Doch Camilla muss die Meinung ihres Vaters egal gewesen sein. Denn nur zwei Jahre nach dessen Ansage hat sie sich von Andrew scheiden lassen. Charles hat 1996 die Ehe mit Prinzessin Diana ebenfalls aufgelöst. Infolgedessen soll Bruce angefangen haben, den damaligen Thronfolger zu akzeptieren. Der Insider verriet, dass er ihn "sehr lieb gewonnen" habe und seinen Mut, Witz und dessen tadellose Manieren bewunderte.

Anzeige

Getty Images Königsgemahlin Camilla und ihr Vater Bruce Shand im Jahr 2003

Anzeige

Getty Images Königsgemahlin Camilla im September 2022

Anzeige

Getty Images König Charles III. und seine Gattin Camilla während eines Besuches in Schottland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de