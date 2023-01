Die Royals wollten, dass sich Prinzessin Kate mit K schreibt

Vor ihrer Heirat in das britische Königshaus im Jahr 2011 war Prinzessin Kate (41) vor allem unter dem Namen Kate Middleton bekannt. Dabei ist Kate jedoch auch bloß ein Spitzname und ihr bürgerlicher Name ist eigentlich Catherine. Dass sich die Gattin von Prinz William (40) nun mit K schreibt, hat einen Grund. Deswegen wollten die Royals, dass Kate mit K geschrieben wird!

Wie Prinz Harry (38) in seinen Memoiren "Reserve" verrät, habe seine Familie die Britin dazu angeregt, ihren Namen nicht mehr Catherine zu schreiben, sondern mit einem K, also Katherine. Denn es gibt so einige Mitglieder des britischen Königshauses, die bereits das Kürzel C verwenden – darunter König Charles III. (74) und dessen Gattin Camilla Parker Bowles (75). Damit es nicht zu Verwechslungen bei persönlichen Monogrammen komme, habe sie den ersten Buchstaben ihres Vornamens ändern sollen.

Wie Harry außerdem berichtet, habe der amtierende Monarch von Großbritannien "häufig" von den braunen Locken seiner Schwiegertochter Kate gesprochen. Denn er und seine Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) hätten es gemocht, wenn "Frauen ihre Haare offen" und dezentes Make-up tragen.

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2022

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. im Dezember 2022

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2022

