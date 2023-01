Ein Jahr nach Bob Sagets Tod: Witwe schreibt süßen Nachruf

Bob Saget (✝65) bleibt unvergessen! Vor genau einem Jahr ist der Full House-Star unerwartet ums Leben gekommen: Er wurde leblos in einem Hotelzimmer aufgefunden – offenbar verstarb er an einer schweren Kopfverletzung. Der Schauspieler hinterließ eine große Lücke im Leben seiner Fans, Freunde und Kinder. Auch für seine Frau Kelly Rizzo war sein Tod nur schwer zu verkraften. Anlässlich seines ersten Todestages veröffentlichte Bobs Witwe jetzt einen emotionalen Nachruf.

Via People teilte Kelly nun die folgenden Zeilen mit der Welt: "Bob hat mein Leben allein dadurch verändert, dass er der Mensch war, der er war. Kompliziert, brillant, mitfühlend, urkomisch, neurotisch, rechthaberisch, liebevoll, liebenswert, komplex, entschlossen, loyal und süß." Weiter schwärmte sie: "Er hat mir so viel darüber beigebracht, wie man ein besserer Mensch wird, wie man sich selbst und andere mehr liebt." Er habe sie auch gelehrt, dass das Leben sehr hart sein kann und dass der Tod ein Teil von allem ist. "Und dass wir einfach jedem, den wir lieben, sagen müssen, wie sehr wir ihn lieben, weil wir nie wissen, wie lange wir noch haben."

Außerdem betonte Kelly: "Ich vermisse seine Sanftheit und seine Niedlichkeit. Ich weiß, dass das nicht die Seite ist, die jeder gesehen hat – aber verdammt, er war so liebenswert. Ich werde vermissen, wie er mich behandelte, als wäre ich die einzige Frau auf der ganzen Welt, und ich werde vermissen, wie er mich jeden Tag ansah." Abschließend stellte sie klar: "Ich werde vermissen, wie glücklich wir einander gemacht haben und wie wir uns jeden Tag etwa 100 Mal gesagt haben: 'Ich liebe dich so sehr'. Dafür bin ich so dankbar."

Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo im Juni 2021 in New York

Instagram / EatTravelRock Kelly Rizzo und Bob Saget

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

