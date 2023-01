Flauschig bizarr: Das schenkte Prinz Harry Kate zur Hochzeit

Da hat sich Prinz Harry (38) einen ganz besonderen Spaß einfallen lassen! Am großen Tag seines Bruders Prinz William (40) mit Herzogin Kate (41) ließ es sich der in die USA emigrierte Royal nicht nehmen, für einen Lacher zu sorgen. Während seiner Hochzeitsrede an die Braut zog er eine flauschige Kleinigkeit aus seiner Tasche und versetzte die Feiergemeinschaft damit erst einmal in verblüfftes Staunen. Mit diesem Geschenk an seine Schwägerin hat niemand gerechnet!

"Ein spärliches Jahr für Hermeline", schrieb Harry in seinen Memoiren "Reserve", nachdem er das Angebot eines Mannes aus den USA erhielt, eine handgemachte Besonderheit für Kate zur Hochzeit anfertigen zu wollen. Ganze 1000 Hermeline wollte der Mann für sein Vorhaben verarbeiten – gefangen hat er allerdings nur zwei. "Er improvisierte also und hat das beste aus dem gemacht, was er hatte [...]", erzählte Prinz Harry den Gästen und hielt einen Tanga aus Hermelinpelz hoch. Die royale Gesellschaft atmete wohl erst mal hörbar auf, als sie kurz darauf in Gelächter ausbrach.

Harry, der wie sein Großvater Prinz Philip (✝99) für seinen Humor bekannt ist, kann aber auch ernst sein und erinnerte kurz nach seinem Witz an seine verstorbene Mutter. "Wie gern sie heute hier gewesen wäre, wie sehr sie Kate und die Liebe, die ihr beiden gefunden habt, geliebt hätte", schloss der Prinz seine bizarre und zugleich berührende Rede ab.

Getty Images Prinz Harry in Kopenhagen im Oktober 2017

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Harry, 2017

Getty Images Prinz Harry in London im November 2019

