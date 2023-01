Fünftes Kind: Stacey Solomon präsentiert ihren XXL-Babybauch

Stacey Solomon (33) genießt zum fünften Mal ihre Schwangerschaft! Mit ihrem Gatten Joe Swash hat die X Factor-Bekanntheit bereits zwei Kinder. Aus vergangenen Beziehungen hatte die Sängerin außerdem schon zwei Sprösslinge mit in die Ehe gebracht. Ende Dezember verkündete die Britin, dass sie ihr fünftes Baby erwartet. Allzu lange scheint es bis zur Geburt nicht mehr zu dauern. Ihren XXL-Babybauch präsentierte Stacey nun im Netz.

Via Instagram teilte die 33-Jährige mehrere Fotos, auf denen ihre Babykugel zu sehen ist. In einem engen weißen Kleid kamen ihre Schwangerschaftskurven richtig zur Geltung. "Hallo Kleines – oder auch nicht so Kleines. Werde diesen Bauch nicht mehr lange haben. Also bin ich entschlossen, mehr Bilder zu machen", nahm sich Stacey vor. Auch in ihrer Story postete die Influencerin ein Foto, auf dem sie im Spiegel ihren nackten Bauch zeigte und streichelte.

Für die Ankunft ihres neuen Familienmitglieds ist auch schon alles vorbereitet. "Nur für den Fall, dass die Wehen früher einsetzen oder so, ist es schön zu wissen, dass ich alles Notwendige in der kleinen Tasche habe, die ich neben mir in meinem Zimmer bereithalten kann", hatte Stacey vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story erzählt.

Instagram / staceysolomon Stacy Solomon und Joe Swash mit zwei ihrer Kinder, 2022

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Januar 2023

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Sängerin

