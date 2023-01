Liebes-Krise? Laura Anderson entfolgte Gary auf Instagram!

Gehen Laura Anderson und Gary Lucy etwa wieder getrennte Wege? Die ehemalige Teilnehmerin der britischen Version von Love Island verkündete erst Ende Oktober, dass sie nach ihrem Liebes-Aus wieder vergeben ist. Seitdem präsentierte die Beauty sich regelmäßig mit ihrem Liebsten im Netz und zeigte ihren Usern, wie glücklich sie mit dem Reality-TV-Star sei. Doch nun schüren die zwei Trennungsgerüchte an: Laura entfolgte Gary in den sozialen Medien!

Viele ihrer Fans wurden stutzig, nachdem die Bekanntheit ihren Freund auf Instagram entfolgte. Gary hingegen folgt seiner Liebsten noch auf der Plattform. Auch die gemeinsamen Bilder des Paares sind noch auf ihren Accounts aufzufinden. Die beiden haben sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert, jedoch könnte es womöglich Ärger im Paradies geben.

Die zwei lernten sich bei der britischen Kuppelshow "Celebs Go Dating" kennen und lieben. Nach zahlreichen gescheiterten Dates mit Normalos verliebte sich die Blondine schließlich in ihren Kollegen. "Ich verstehe mich wirklich gut mit Gary. So glücklich wie jetzt war ich schon lange nicht mehr", sagte sie gegenüber The Sun.

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson, britischer Reality-TV-Star

Instagram / lauraanderson1x Gary Lucy und Laura Anderson, britische TV-Stars

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson, Reality-TV-Darstellerin

