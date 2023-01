Nach Tod: Prinz Harry verbrachte Zeit mit der Queen alleine

Prinz Harry (38) erinnert sich an einen traurigen Tag zurück. Im September vergangenen Jahres verstarb Queen Elizabeth II. (✝96). Die gesamte Royal-Family rückte daher auf Schloss Balmoral an, um ihr die letzte Ehre zu erweisen, bevor sie nach London zur Beerdigung gebracht wurde. Auch Prinz Harry fuhr nach Schottland. Nun berichtete er von dem Tag, an dem die Queen gestorben ist.

In der Fernsehshow "60 Minutes" erzählte Harry, dass seine Großmutter bereits verstorben war, als er auf Schloss Balmoral ankam. "Ich betrat die Halle und meine Tante begrüßte mich dort. Und sie fragte mich, ob ich sie sehen wolle. Ich überlegte etwa fünf Sekunden und dachte: 'Ist das eine gute Idee?'", erinnerte er sich. Dann entschloss er sich jedoch, diesen Schritt zu gehen und sich von der Queen zu verabschieden: "Also ging ich nach oben, zog meine Jacke aus und ging hinein und verbrachte einfach etwas Zeit mit ihr allein. Sie war in ihrem Schlafzimmer."

Weiter berichtete der Sohn von König Charles III. (74), dass er sich für seine Oma gefreut habe, dass sie so ein langes Leben hatte. "Denn sie hatte mit dem Leben abgeschlossen. Sie hatte das Leben vollendet und ihr Mann wartete auf sie. Und die beiden sind zusammen begraben", erklärte Harry gerührt.

