Queen Elizabeth II. war direkt begeistert von Herzogin Kate

Queen Elizabeth II. (✝96) war von Beginn an von ihr begeistert. Prinzessin Kate (41) ist seit etwa 20 Jahren an der Seite von Prinz William (40) – seit fast zwölf Jahren sind die beiden verheiratet. Heute wurde die Prinzessin 41 Jahre alt und kann mit ihrem Mann und ihren drei Kindern Geburtstag feiern. Schon vor der Verlobung von Kate und William schien Kate sich bestens mit der Queen zu verstehen. Ein Experte verriet jetzt, dass die Queen Kate schon immer ziemlich mochte.

"[Die Queen] war sehr beeindruckt von der Tatsache, dass Catherine William um seiner selbst willen liebte, nicht wegen seines Titels. Und dass es sich um eine liebevolle Freundschaft handelte", erzählte der Royal-Experte Andrew Morton gegenüber E! News. Und nicht nur das ehemalige königliche Oberhaupt mochte Kate sehr gerne, wie der Fachmann weiter berichtete: "Sie ist jemand, die bei den Leuten ungemein beliebt ist. Sie lieben sie sehr." Vielleicht liegt es daran, dass Kate den Prinzen wohlüberlegt geheiratet hat: "Sie brauchte 10 Jahre, bevor William sie heiratete."

Auch wenn es derzeit wegen Prinz Harrys (38) Buch sowie seiner und Herzogin Meghans (41) Doku turbulent bei den Royals zugeht, ließe Kate sich dabei nicht unterkriegen. In ihrer neuen Rolle nach dem Tod der Queen würde sie diese "in der bescheidenen und demütigen Art angehen, in der sie ihre Arbeit zuvor angegangen ist."

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2022

Getty Images Die Queen im März 2022

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2022

