Top oder Flop? Rita Ora posiert im gewagten Spitzenkleid

Rita Ora (32) zeigt mal wieder, was sie zu bieten hat! Mit ihren Songs "Anywhere" oder "I Will Never Let You Down" gelang der Sängerin vor Jahren der internationale Durchbruch. Doch nicht nur für ihre Mega-Karriere wird Rita gefeiert: Auch mit ihren Looks begeistert sie stets ihre Fans. Seit Neustem scheint die Partnerin von Taika Waititi (47) etwas experimentierfreudiger zu sein und greift hin und wieder zu gewagten Outfits – wie auch jetzt: Im durchsichtigen Kleid posierte Rita auf dem Red Carpet!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchte die "Poison"-Interpretin am vergangenen Sonntag eine Veranstaltung im Zuge der bevorstehenden Verleihung der Golden Globes: In einem durchsichtigen Spitzenkleid und ohne BH posierte Rita für die Kameras. Dazu kombinierte sie ein knappes Höschen und schwarze High Heels. Aber auch ihr Liebster konnte sich sehen lassen: Im schwarzen Blazer aus Samt und in einer dazu passenden Hose begleitete Taika die 32-Jährige.

Bereits in der Vergangenheit setzte die Britin auf wenig Stoff: Im Dezember 2022 besuchte Rita die Geburtstagsparty des britischen Fernsehstars Vas J. Morgan in einem Kleid, das nur aus einem dünnen goldenen Netz bestand. Darunter trug die Musikerin lediglich einen String. Ihre Brust bedeckte sie mit hautfarbenen Pads.

Rita Ora, Sängerin

Rita Ora und Taika Waititi im Januar 2023

Rita Ora, Sängerin

