Dieser gewagte Look fiel bei Rita Oras Fans komplett durch

Rita Ora (32) konnte ihre Fans mit ihrem neusten Outfit wohl nicht überzeugen. Mit Songs wie "Anywhere" oder "I Will Never Let You Down" ist die britische Sängerin weltweit berühmt geworden. Auch als Schauspielerin ist die Tochter von kosovo-albanischen Eltern total erfolgreich. Von den internationalen roten Teppichen ist die Künstlerin deshalb nicht mehr wegzudenken – und wird für ihre Red-Carpet-Looks stets von ihren Fans gefeiert. Ritas jüngstes Outfit fiel jedoch bei ihren Fans durch.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Rita am Mittwoch einige Einblicke in die diesjährigen British Fashion Awards. Für ihren Auftritt schmiss sich die 32-Jährige nur in einen roten Bikini, der von einem transparenten Stoffrock umhüllt war. Die Fans der "Poison"-Interpretin haben allerdings nicht allzu viel für das Outfit übrig. "Mode ist ganz schön seltsam heutzutage" oder "Ich wünsche mir die gute alte Mode zurück. Was soll das sein", lauteten einige der Fan-Meinungen in der Kommentarspalte unter ihrem Post. Einige Follower äußerten sogar, dass sie sich "die alte Rita" zurückwünschen.

Durchsichtige Looks scheinen dabei aktuell voll Ritas Ding zu sein – immerhin ließ sie sich auch am vergangenen Wochenende erst in einem Hauch von Nichts ablichten. Auf dem Weg zu der Geburtstagsparty des britischen Fernsehstars Vas J. Morgan konnten Fotografen einen Blick auf Rita werfen, wie sie in einem goldenen Netzkleid in Richtung Partylocation stolzierte.

Backgrid Rita Ora bei den britischen The Fashion Awards 2022

Backgrid Rita Ora im Dezember 2022

Raw Image LTD/MEGA Rita Ora, Dezember 2022

