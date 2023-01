Umfrage zeigt: Prinz Harry hat an Beliebtheit verloren!

Kommt er in letzter Zeit nicht mehr so gut an? Seit dem Ablegen seiner royalen Pflichten sorgte Prinz Harry (38) immer wieder für Aufsehen: So führte er mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) ein Skandal-Interview mit Oprah Winfrey (68), packte in einer Netflix-Serie über das Königshaus aus und veröffentlicht jetzt bald seine Memoiren mit dem Titel "Reserve". Das hat der Popularität des Sohns von König Charles III. (74) offenbar geschadet: In einer Umfrage ist Prinz Harrys Beliebtheit deutlich gesunken.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov ist die Mehrheit der befragten Briten negativ gegenüber Prinz Harry eingestellt: So gaben ganze 64 Prozent an, eine negative Meinung zu ihm zu haben. Nur ein Viertel sieht ihn in einem positiven Licht – vor wenigen Monaten lag diese Zahl noch bei fast 40 Prozent. Die Umfrage wurde am 5. und 6. Januar 2023 durchgeführt.

Immer wieder wurden in den vergangenen Tagen Ausschnitte aus Harrys Buch geleakt, in denen er ziemlich gegen seine royale Familie schießt. Auch in diversen Interviews verriet der Sohn von König Charles III. brisante Details: So behauptete er zum Beispiel in einem ITV-Interview, dass seine Familie mitschuldig an den "Schmerzen und Leiden" seiner Frau Meghan sei.

Misan Harriman Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry im September 2022 auf Windsor Castle

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Verlobungsverkündung 2017

