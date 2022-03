Helena Bonham Carter (55) spricht offen über ihre Zukunft mit Rye Holmboe! Seit rund vier Jahren datet die Schauspielerin, bekannt etwa aus den Harry Potter-Filmen, jetzt schon den 22 Jahre jüngeren Kunsthistoriker – und sie scheint überglücklich mit ihm zu sein! Die gebürtige Londonerin und der 33-Jährige haben sich bei einer Hochzeit kennengelernt. Apropos Hochzeit: Wollen eigentlich auch Helena und Rye bald heiraten? Diese Frage beantwortete die Schauspielerin jetzt in einem seltenen Interview...

Mit Daily Mail plauderte die The Crown-Darstellerin jetzt über den Mann an ihrer Seite und schwärmte: "Ich habe großes Glück mit ihm." Doch als Helena auf eine potenzielle Hochzeit mit ihrem Schatz angesprochen wurde, stellte sie klar, dass sie beide es damit "nicht eilig" hätten. Aber wieso? "Ich war ja auch beim ersten Mal nicht verheiratet", erklärte die Britin lediglich. Offenbar glaubt sie nicht so ganz an die Ehe.

Mit ihrem "ersten Mal" spielte sie wohl auf ihre erste wichtige Beziehung zu Tim Burton (63) an. Helena und der Starregisseur waren 13 Jahre lang ein Paar und bekamen zwei Kinder. Ihr Sohn Billy Raymond Burton ist heute 18 Jahre alt und Töchterchen Nell Burton ist 14. Beide stiegen schon in jungen Jahren ins Schauspielgeschäft ein. Ihr Patenonkel ist der Fluch der Karibik-Star Johnny Depp (58).

Getty Images Helena Bonham Carter bei der Premiere zur dritten Staffel von "The Crown"

Getty Images Rye Holmboe und Helena Bonham Carter

Getty Images Helena Bonham Carter und Tim Burton, 2013

