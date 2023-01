Zum Geburtstag: Nathalie Volk bekommt 1001 Rosen von Frank

Frank Otto (65) lässt sich zum Geburtstag seiner Liebsten nicht lumpen! Seit Kurzem ist der Millionär wieder mit der 39 Jahre jüngeren Nathalie Volk (26) zusammen – und aktuell sind die Turteltauben wohl so glücklich wie noch nie! Die beiden schwärmen immer wieder von ihrer besonderen emotionalen Verbindung und sind sich nun wohl ganz sicher miteinander. Klar, dass Frank da auch zum 26. Geburtstag des Models ein Statement setzt: Er schenkte Nathalie ganze 1011 rote Rosen!

Ganz stolz posierte Nathalie auf Fotos mit den zahlreichen roten Blumen und teilte diese auf Instagram: Glücklich strahlt sie darauf zwischen den vier großen Vasen in einem knappen schwarzen Kleid neben ihrem Freund in die Kamera. Außerdem teilte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin auch noch ein Einzelfoto mit dem Präsent, auf dem sie vor dem Kamin kniet und einen Blick auf ihre Strapse zulässt.

Ihren Ehrentag verbrachte Nathalie mit Frank in einem Fünfsternehotel in der Schweiz, wie Bild berichtet. Zum Abendessen gab es am Geburtstag ganz landestypisch Raclette und Frank schenkte seiner Auserwählten zu den duftenden Liebesbeweisen noch eine Schlafmaske.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

ActionPress Nathalie Volk und Frank Otto im Juni 2022

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im Dezember 2022

