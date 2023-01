Fünftes Baby auf dem Weg? Peter Andre klärt Gerüchte auf

Was ist an den Gerüchten dran? Peter Andre (49) ist bereits Vater von zwei Kindern. Mit seiner Ex Katie Price (44) hat der Sänger einen Sohn und eine Tochter. Mit Emily, seiner jetzigen Partnerin, fügte er der Patchwork-Familie noch zwei weitere Kinder hinzu. Doch bleibt es dabei? Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Peter zum fünften Mal Vater werden könnte – nun äußerte er sich dazu, ob seine Frau wieder schwanger ist.

In seiner eigenen Kolumne im britischen New Magazine schaffte der "Mysterious Girl"-Interpret nun alle Gerüchte aus der Welt. "Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir im Moment alle Hände voll zu tun haben, auch wenn wir das schon oft besprochen haben. Emily ist nicht schwanger, aber die Menge an Essen, die ich in den letzten Monaten gegessen habe, gibt mir definitiv das Gefühl, dass ich es bin", witzelte Peter.

Doch wie kamen die Fans überhaupt darauf, dass ein weiteres Kind auf dem Weg sein könnte? An Weihnachten teilte der 49-Jährige einen Schnappschuss mit seiner sechsköpfigen Familie. Die Bildunterschrift ließ die Follower allerdings stutzig werden: Peter versah den Post mit sieben Herzchen. "Noch ein Baby unterwegs?", fragte sich damals einer von vielen Fans.

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Frau Emily

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie, Dezember 2022

Instagram / peterandre Peter Andre und seine Frau Emily

