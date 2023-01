Für ihren Tom: Kaley Cuoco hat süßes Liebestattoo am Finger

Kaley Cuoco (37) widmet ihrem Tom Pelphrey (40) eine romantische Geste. Seit September 2022 sind die beiden Schauspieler ein Paar. Mittlerweile fiebern sie auf einen großen Meilenstein in ihrer Beziehung hin: Sie werden bald zum ersten Mal Eltern. Ihren Fans zeigen die beiden bei jeder Gelegenheit, wie innig ihre Liebe bereits ist. Und ihr Tom scheint der The Big Bang Theory-Darstellerin eine besondere Widmung wert zu sein: Kaley ließ sich ein Tattoo mit seinem Namen stechen!

Zu ihrer Babyparty teilt Kaley auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen. Dabei ist auch ein Bild, das nur die beiden verschränkten Hände von ihr und Tom zeigt. Auf ihrem Ringfinger ist dort gut erkennbar eine Tätowierung zu sehen. Diese steht zwar auf dem Kopf, doch Toms Name ist deutlich zu lesen. Die 37-Jährige scheint dem Vater ihrer kleinen Tochter so ein ganz besonderes Geschenk zu machen, denn immerhin bleibt ein Tattoo fürs Leben. Die Symbolik des Accessoires ist so kaum zu übersehen: Offenbar möchte sie, dass auch Tom fürs Leben bleibt.

Dass Tom der Richtige für sie ist, wusste Kaley wohl im ersten Augenblick. Sie lernte ihn durch ihren gemeinsamen Manager kennen. Im April 2022 besuchte sie die Premiere der neuen Staffel seiner Serie "Ozark" und verliebte sich im Moment ihrer ersten Begegnung. "Es war Liebe auf den ersten Blick", erinnerte sie sich.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco im Dezember 2022

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco, Schauspieler

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey bei den Emmy Awards 2022

