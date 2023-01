Krasses Unwetter: Diese Promis müssen um ihre Häuser bangen

Dieses Unwetter hat schwerwiegende Folgen. Bereits am 9. Januar 2018 war es in Montecito zu einem heftigen Sturm gekommen, bei dem über 20 Menschen durch Schlammlawinen ums Leben kamen. Fünf Jahre später wütet nun erneut ein Wintersturm, der sich bereits über mehrere Wochen erstreckt. Dieser kostete bisher schon 15 Menschen das Leben. In der Stadt in dem US-Bundesstaat Kalifornien haben viele Stars ihr Zuhause gefunden. Auch sie bleiben von diesem Unwetter nicht verschont.

Moderatorin Ellen DeGeneres (64) postete am Dienstagmorgen ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, welches das Ausmaß der Fluten zeigt. Sie solle in ihrem Haus bleiben, da sie auf einer Anhöhe wohnt. Der Rest der Stadt sei evakuiert worden, berichtete sie. Auch Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) hatten ihren Lebensmittelpunkt nach Montecito verlegt, genauso wie die Moderatorin Oprah Winfrey (68). Durch das Hochwasser wurden bereits viele Häuser zerstört – diese Promis müssen also auch mit dem Verlust ihres Heims rechnen.

Erst im Juli 2020 sind Harry und Meghan mit ihren beiden Kindern Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1) in die Stadt gezogen und haben sich eine Traumvilla aufgebaut. Diese soll etwa zwölf Millionen Euro gekostet haben.

