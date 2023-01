Mehr als Freunde? Pete Davidson kuschelt mit wieder Chase

Was läuft da zwischen Pete Davidson (29) und Chase Sui Wonders (26)? Erst vor wenigen Wochen beendete der Comedian seinen Flirt mit Model Emily Ratajkowski (31). Doch wirklich traurig scheint er nicht zu sein, denn er wurde immer wieder sehr vertraut mit der Schauspielerin Chase gesehen. Offiziell ist die neue Liebe bisher nicht, aber die beiden geben immer wieder Anlass zur Spekulation: Auch jetzt schmusten Pete und Chase wieder in aller Öffentlichkeit.

Die Paparazzi-Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen die beiden gemeinsam in einem Restaurant in New York. Dort machten sie es sich auf einer der Bänke gemütlich, während sie offenbar auf ihr Essen warteten, und unterhielten sich angeregt. Als sie sich gemeinsam etwas auf dem Handy des Saturday Night Live-Stars anschauten, kuschelte Chase sich an seine Seite. Sie schien ihm in einer vertrauten Geste sogar den Nacken zu streicheln.

Nach Freundschaft sehen diese innigen Fotos wohl eher nicht aus. Und das, obwohl ein Pressesprecher von Pete bereits ein Statement zu der vermeintlichen Beziehung abgegeben hatte. Darin hieß es, er und Chase seien sich am Set ihres gemeinsamen Films "Bodies, Bodies, Bodies" begegnet und seitdem gute Freunde – aber nicht mehr.

Getty Images Pete Davidson 2019 in Kalifornien

Getty Images Chase Sui Wonders im Juni 2021

MEGA Pete Davidson, Comedian

