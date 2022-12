Nur Freunde? Pete Davidson ist erneut mit Chase unterwegs

Was läuft da zwischen Pete Davidson (29) und Chase Sui Wonders (26)? In den vergangenen Monaten sorgte der Komiker mit seinem Liebesleben mal wieder mächtig für Schlagzeilen. So wurde spekuliert, dass er mit dem Model Emily Ratajkowski (31) anbandeln würde. Doch vor wenigen Tagen war der Moderator dann plötzlich mit Chase unterwegs. Nun wurde Pete erneut mit der Schauspielerin abgelichtet – geht da etwa mehr?

Am Samstagnachmittag lichteten Paparazzi den 29-Jährigen gemeinsam mit der "On the Rock"-Darstellerin in einem Supermarkt ab und heizten damit die Gerüchteküche weiter mächtig an. Doch wie ein Sprecher des gebürtigen New Yorkers gegenüber TMZ klarstellte, sei die Beziehung der beiden rein platonisch. "Chase und Pete sind gute Freunde und das schon seit sie zusammen den Film 'Bodies, Bodies, Bodies' gedreht haben", hieß es in dem Statement.

Doch auch wenn Pete und Chase kein Paar sind, scheint die Liebelei mit Emily Ratajkowski ein Ende gefunden zu haben. Das Model wurde Mitte Dezember bei einem Date mit DJ Orazio gesichtet. Bereits im Oktober soll die 31-Jährige mit dem Sohn eines Luxus-Immobilienbarons angebandelt haben.

Getty Images Pete Davidson im September 2022

Getty Images Chase Sui Wonders, Schauspielerin

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

