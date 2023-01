Nicht untergetaucht? Kanye West wurde mit Frau gesichtet

Ist Kanye West (45) wieder zurück? Der Rapper schien zuletzt untergetaucht zu sein, nachdem er immer mehr Kritik einstecken musste. Immerhin hatte er in einem Interview mit dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones die guten Seiten von Adolf Hitler gelobt. Außerdem hatte der "No Church in the Wild"-Interpret immer wieder antisemitische Äußerungen im Netz getätigt. Nun wurde Kanye erstmals wieder gesichtet – und zwar in weiblicher Begleitung.

Ye schien am Sonntagnachmittag gut gelaunt zu sein, als er in seinem Maybach in Beverly Hills herumfuhr – das zeigen zumindest Aufnahmen, die unter anderem TMZ vorliegen. Doch der Single-Mann war nicht etwa allein unterwegs – er hatte eine hübsche Frau an seiner Seite. Um wen es sich bei der blonden Unbekannten handelt, ist bisher aber nicht bekannt. Die beiden schienen allerdings sehr vertraut miteinander zu sein, als sie gemeinsam Hand in Hand in das Waldorf Astoria Hotel gingen.

Erst im vergangenen November war die Scheidung von seiner Ex Kim Kardashian (42) offiziell geworden. Fast zwei Jahre nachdem die Reality-TV-Bekanntheit die Scheidung eingereicht hat, konnte sich das einstige Paar einigen: Laut der Vereinbarung erhalten Kim und Kanye das gemeinsame Sorgerecht mit "gleichberechtigtem Zugang" zu ihren Kindern.

Kanye West, Rapper

Kanye West in Miami

Kim Kardashian und Kanye West, Februar 2020

