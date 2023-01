Nick Kyrgios will seine Freundin Costeen Hatzi bald heiraten

Läuten bei Nick Kyrgios (27) demnächst die Hochzeitsglocken? Nach einer turbulenten Beziehung mit Chiara Passari inklusive Gewaltvorwürfen geht der Tennisprofi seit rund einem Jahr mit Costeen Hatzi durchs Leben. Ihre Zukunft scheinen sich die beiden schon lebhaft auszumalen. Sogar gemeinsamer Nachwuchs ist schon im Gespräch und für dieses Jahr angesetzt. Jetzt verriet Nick, dass er seine Costeen außerdem schon bald heiraten will!

Via Instagram postete die Influencerin einige Fotos von einer Hochzeit, die sie besucht und dort mit einem Baby posiert hatte. Von diesem Anblick war Nick offenbar so hingerissen, dass er direkt die eigene Zukunftsplanung mit Costeen thematisierte. In der Kommentarspalte schrieb der Sportler: "Bald unsere Hochzeit." Diese Zukunftsaussichten scheinen nicht nur Costeen, sondern auch den Fans zu gefallen. "Das hoffe ich" und "Aw, ihr Süßen", schwärmten die Follower.

Wie verliebt Nick in seine Partnerin ist, hatte er erst zum Jahreswechsel deutlich gemacht. "Wenn ich daran denke, wie viel wir zusammen aufgebaut, entdeckt und gelacht haben. Das beste Jahr meines Lebens", hatte der Australier in den Kommentaren unter einem von Coleens Fotos beteuert.

Instagram / k1ngkyrg1os Nick Kyrgios mit seiner Freundin Costeen Hatzi

Instagram / costeenhatzi Costeen Hatzi im Januar 2023

Instagram / k1ngkyrg1os Nick Kyrgios und seine Freundin Costeen Hatzi im Dezember 2022

