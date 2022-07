Nächster Schritt: Nick Kyrgios und Freundin planen ein Baby

Nick Kyrgios (27) meint es offenbar richtig ernst mit seiner Freundin Costeen Hatzi! Nach seiner turbulenten Beziehung mit Chiara Passari ist er seit mittlerweile acht Monaten wieder in festen Händen. Immer wieder schwärmt der Tennisprofi in den höchsten Tönen von seiner Liebsten und bezeichnete sie schon als die "für ihn Vorbestimmte". Deswegen scheint es ihm mit der Familienplanung wohl auch gar nicht schnell genug gehen zu gönnen: Nick und Costeen wollen nächstes Jahr ein Kind bekommen.

Das erklärte der Sportler jetzt in einem Q&A in seiner Instagram-Story. Auf die Frage nach einem gemeinsamen Baby teilte er ein Pärchenfoto mit seiner Costeen am Strand. "Nächstes Jahr", schrieb Nick mit einem Ring-Emoji dazu – die beiden scheinen sich also einen genauen Plan für ihre Zukunft zurechtgelegt zu haben! Denn auch ihre Hochzeit malen die Turteltauben sich wohl längst aus: Schon länger kursieren Gerüchte, dass sie sich bereits verlobt haben sollen.

Costeen trug nämlich schon vier Monate nach dem Kennenlernen einen großen goldenen Ring am Ringfinger. Doch nicht nur das: Im Mai befeuerte der Wimbledon-Zweite die Gerüchte noch weiter. Auf eine Frage nach der Hochzeit antwortete er "sehr bald" und ergänzte ein Herz und ebenfalls einen Ring-Emoji.

Instagram / k1ngkyrg1os Nick Kyrgios und Costeen Hatzi im Juli 2022 auf den Bahamas

Instagram / k1ngkyrg1os Nick Kyrgios und Costeen Hatzi

Instagram / k1ngkyrg1os Costeen Hatzi und Nick Kyrgios, Juli 2022

