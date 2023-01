Nikki Reed und Ians Babyglück: Diese Stars freuen sich mit!

Sie erhalten zahlreiche Glückwünsche! Die Schauspieler Ian Somerhalder (44) und Nikki Reed (34) sind bereits seit 2015 Eltern einer Tochter. Die kleine Bodhi darf sich jetzt über ein Geschwisterchen freuen, denn die Twilight-Darstellerin ist wieder schwanger. Offenbar ist es ein absolutes Wunschkind – Nikki und ihr Mann zeigten sich nämlich total dankbar für ihr kleines Geschenk. Mit Ian und seiner Liebsten freuen sich auch viele andere Stars mit!

Unter ihrem Verkündungsposting auf Instagram melden sich einige Promis zu Wort und hinterlassen liebe Kommentare. Unter anderem Rumer Willis (34), die momentan ebenfalls schwanger ist. "Ich freue mich so, diese Erfahrung gemeinsam mit dir machen zu können", schreibt die Tochter von Bruce Willis (67). Und auch die Step Up-Bekanntheit Jenna Dewan (42) gratuliert Nikki und Ian mit den Worten: "Liebe, Liebe, Liebe".

Aber auch die Fans der TV-Stars scheinen total aus dem Häuschen zu sein und überhäufen die Zweifach-Eltern in spe mit Glückwünschen. "Ich freue mich so für euch beide" oder "Baby Salvatore" schreiben zahlreiche Fans und spielen damit auf die Serie Vampire Diaries an, in der Ian jahrelang die Zuschauer als Darsteller begeisterte.

