Wie schön! Noch ein Baby für Ian Somerhalder und Nikki Reed

Süße Nachrichten um Ian Somerhalder (44) und Nikki Reed (34)! Der Vampire Diaries-Hottie und der Twilight-Star gehören zu den absoluten Traumpaaren Hollywoods. Rund ein Jahr, nachdem sie zusammengekommen sind, heirateten die beiden Schauspieler im April 2015. Zwei Jahre später setzten sie ihrer Liebe mit Töchterchen Bodhi Soleil Reed Somerhalder die Krone auf. Doch damit sollte ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen gewesen sein: Nikki und Ian erwarten Baby Nummer zwei!

Das verkündete der Beau jetzt überglücklich auf Instagram: "Seit ich ein kleiner Junge war, wollte ich immer nur eine große Familie haben. Danke, Nikki, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast. Runde zwei, wir kommen!" Weiter jubelte Ian: "Danke, danke, danke an diesen unglaublichen Menschen für das Geschenk des Lebens und der Liebe – dafür, dass sie die unglaublichste Mutter ist und so hart arbeitet, um Träume wahr werden zu lassen!" Dazu veröffentlichte er auch ein erstes Babybauchfoto von Niki: Sie kann sich bereits über eine hübsche Kugel freuen!

Die Zweifachmama in spe postete dasselbe Bild auf ihrem Kanal und schrieb dazu: "2023 feiern wir das Leben! Nach Jahren des Träumens, Manifestierens und Betens sind wir endlich an diesem Moment angelangt, was für ein Geschenk, so viel Liebe." Details wie den Fortschritt der Schwangerschaft oder das Babygeschlecht plauderten die zwei bisher nicht aus.

Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder, Februar 2019

Instagram / nikkireed Nikki Reed in ihrer zweiten Schwangerschaft

Getty Images Ian Somerhalder und Nikki Reed, Januar 2023

