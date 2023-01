Rückenprobleme: Wird Tessa Dschungelprüfungen schwänzen?

Könnte das zu einem Vorteil werden? Tessa Bergmeier (33) ist Kandidatin im diesjährigen Dschungelcamp. Neben anderen Teilnehmern wie Claudia Effenberg (57) oder Cosimo Citiolo (41) wird sie um die beliebte Dschungelkrone kämpfen. In der Vergangenheit eckte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin wegen ihres Veganismus bereits in anderen Shows an und will ebenso in Australien kein Fleisch zu sich nehmen. Auch andere Dschungelprüfungen könnten dem Model schwerfallen: Tessa leidet nämlich unter starken Rückenbeschwerden.

Gegenüber Bild erzählte die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin, dass sie schon mehrere Bandscheibenvorfälle hatte. "Während der Coronazeit kamen leider noch zwei Bandscheibenvorfälle im oberen Bereich dazu. Es ging mir so schlecht! Ich habe Kortison-Spritzen bekommen", erinnert Tessa sich. Dennoch hat sie sich auf das Dschungelcamp gut vorbereitet und will sich den Prüfungen stellen: "Aktuell habe ich mich wieder mit Spritzen behandeln lassen. Vor den Schmerzen habe ich aber keine Angst, ich bin da gut eingestellt und habe mittlerweile auch eine hohe Schmerztoleranz. Nur beim Heben muss ich aufpassen."

Trotz der möglichen Schmerzen freut sich Tessa auf die Challenge, die sie in Down Under erwartet. Sie will allerdings auch aufpassen, wie sie sich gegenüber den anderen Kandidaten verhält: "Am wichtigsten ist, glaube ich, wie ich reagiere und wie ich mit bestimmten Situationen umgehe. Wichtig ist, dass man bei sich bleibt. Leider gelingt mir das nicht immer, aber ich arbeite daran", stellte sie klar.

RTL Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Tessa Bergmeier, TV-Bekanntheit

