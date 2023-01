Trotz Enthüllungen entspannt: Prinz Harry winkt seinen Fans

Prinz Harry (38) lässt sich nichts anmerken! Nachdem er und seine Frau Meghan (41) ihre Doku "Harry & Meghan" veröffentlicht hatten, setzte der Royal mit seinen Memoiren noch einen drauf: Detailliert packt Harry in "Reserve" über sein Leben am britischen Königshaus aus. Zuvor gab er bereits einige Interviews, in denen er offen über sein Buch sprach. Nun stand das letzte Interview im Rahmen seiner Werbetour an – von Anspannung fehlte bei Harry jede Spur!

Die Bilder, die Evening Standard vorliegen, zeigen: Der 38-Jährige schien vor seinem letzten Fernsehauftritt im Zuge der Veröffentlichung seiner Memoiren entspannt zu sein! In Sakko und lässiger Jeanshose winkte Harry seinen Fans zu, als er am Montagabend zu einem Interview mit Stephen Colbert (58) bei "The Late Show" eintraf. Doch obwohl der Royal ausgelassen wirkte, fiel vor allem eins auf: Auf dem Weg ins Studio wurde Harry von einem Sicherheitsbeamten begleitet, der eine Glock-Lockbox trug, die zum Tragen einer Waffe und Munition dient! Bereits in der Vergangenheit hatte sich Prinz Williams (40) Bruder zu seinen Sicherheitsbedenken geäußert – es scheint, als wolle er während seiner Werbetour kein Risiko eingehen.

Nachdem Harry und Meghan 2020 ihre königlichen Pflichten niedergelegt hatten, wurde ihnen auch der Schutz seitens der königlichen Institution entzogen. So muss sich das Ehepaar mittlerweile also selbst um einen eigenen Sicherheitsdienst bemühen – wie The Sun bereits berichtete, soll das Sicherheitspersonal der beiden im Jahr rund 4,5 Millionen Euro verschlingen.

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Getty Images Prinz Harry, 2018

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

