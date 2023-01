Vor Dschungelcamp-Start: Dieser Star ist nackt im Playboy

Diese Beauty macht sich nackig! Bald ist es so weit: Das Dschungelcamp dieses Jahr steht in den Startlöchern. Der Cast verspricht bereits jetzt eine spannende Show. Unter anderen werden Tessa Bergmeier (33), Verena Kerth (41), die Schauspielerin Jana Pallaske (43) sowie Ex-Spielerfrau Claudia Effenberg (57) in den Dschungel ziehen. Luigi Birofios Teilnahme ist noch unsicher, da der Reality-TV-Star krankheitsbedingt ausfallen könnte. Wie jedes Jahr gibt es auch eine Teilnehmerin, die für den Playboy blank zieht: Nachdem in der vergangenen Staffel Linda-Caroline Nobat (27) für das Magazin posiert hatte, tritt nun eine weitere Dschungel-Schönheit in ihre Fußstapfen...

Cecilia Asoro lässt drei Tage vor Show-Beginn alle Hülle fallen! Auf den Fotos, die Bild bereits vorliegen, liegt der Kuppelshow-Star unter anderem bäuchlings an einem Pool mit tiefblauem Wasser und schaut lasziv in die Kamera – nur bekleidet mit schwarzen, filigranen High Heels. Die Beauty zeigt hier alles! "Viele Leute werden sich freuen, mich supporten und natürlich wird es immer Menschen geben, die das überhaupt nicht gut finden. Aber das ist mir so egal, weil ich so stolz darauf bin, auf dem Cover vom Playboy zu sein", erklärte die 25-Jährige.

Aber nicht nur das, auch für den Dschungel hat Cecilia große Pläne: "Ich habe keine Probleme damit, im Dschungelcamp nackt vor der Kamera zu duschen", versprach sie. Auch ihren Luxus-Artikel hat die TV-Beauty bereits verraten: "Eine Creme, die ich für meine Lippen und für das Gesicht nehmen kann, weil ich eine sehr trockene Haut habe."

Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de