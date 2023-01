Wenn alle schliefen: Harry rauchte öfter mal einen Joint!

Prinz Harry (38) suchte lange Zeit andere Wege, um ein bisschen runterzukommen! 2020 legte Prinz Williams (40) Bruder seine royalen Pflichten nieder und verließ seine Heimat zusammen mit Herzogin Meghan (41) in Richtung USA. Trotz der Entfernung schloss Harry aber nie ganz mit seinem Leben hinter den Palastmauern ab. Stattdessen arbeitet er seine Erlebnisse in seinen Memoiren auf – diese sind nun zu kaufen. Darin erhebt Harry nicht nur schwere Vorwürfe gegen seine Familie – sondern verrät auch noch so manch anderes Detail!

In seinem Buch "Reserve" gestand Harry nun, dass er bis zu seinem 36. Lebensjahr hin und wieder mal Cannabis rauchte. "Spät in der Nacht, wenn alle schliefen, ging ich durch das Haus und kontrollierte die Türen und Fenster", erinnert sich der 38-Jährige. Danach habe er das Haus verlassen, um die nächtliche Stille zu genießen. "Dann setzte ich mich auf den Balkon oder an den Rand des Gartens und drehte einen Joint", schreibt Harry in seinen Memoiren.

Vor der Veröffentlichung seiner Biografie hatten viele Royal-Experten Bedenken geäußert – Harrys Enthüllungen könnten ihm böse auf die Füße fallen. Und tatsächlich: In Harrys Heimat Großbritannien kommen seine Äußerungen überhaupt nicht gut an. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Yougov ist die Mehrheit der Briten dem Sohn von König Charles (74) gegenüber negativ eingestellt.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf im September 2022

Getty Images Prinz Harry im April 2016

Getty Images Prinz Harry im April 2019

