Darum küsste "Make Love, Fake Love"-Max Yeliz Koc direkt!

Er hat auf jeden Fall von Beginn an einen bleibenden Eindruck hinterlassen! Yeliz Koc (29) sucht bei Make Love, Fake Love nach ihrem Traummann. Während sich einige der Männer bisher noch zurückhalten, gehen andere ohne zu zögern ran. Beispielsweise Max Bornmann – der Barista durfte Yeliz direkt mal auf ihr Zimmer begleiten und küsste sie zum Abschied leidenschaftlich. Warum kam Max Yeliz gleich so nah? Promiflash hat mal bei ihm nachgehakt...

Im Plausch mit Promiflash erklärte Max nun, warum er Yeliz so früh küsste: "Ein Grund war bestimmt, dass ich später reingekommen bin und natürlich einiges aufholen musste." Zudem habe er der Influencerin zeigen wollen, dass es ihm ernst sei – schließlich entdeckte sie zuvor ein verdächtiges langes Haar an seinem Schuh. Außerdem habe es sich für den 25-Jährigen in dem Moment einfach richtig angefühlt: "Wir waren alleine und warum dann nicht?"

Yeliz wirkte nach der Zärtlichkeit etwas perplex – Max habe sie ein wenig überrumpelt. Als einen guten Küsser bezeichnete die 29-Jährige den Barista aber dennoch. Max zeigte sich, was eine Kuss-Wiederholung angeht, gegenüber Promiflash ziemlich zuversichtlich: "Ich werde bestimmt noch viele Gelegenheiten haben, das nachzuholen."

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember, jeden Donnerstag bei RTL+.

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im Juni 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / max_bornmann Max Bornmann, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

