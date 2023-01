Voll auf Angriff: Hottie Max geht bei Yeliz Koc direkt ran!

Er macht keinen halben Sachen! In ihrer eigenen Datingshow Make Love, Fake Love sucht Yeliz Koc (29) nach ihrem Traummann. Bereits seit der ersten Folge scheint es mit Kandidat Jannik Kontalis zu passen – die beiden durften sich sogar schon bei einem romantischen Bodypainting-Date näherkommen. Doch nicht nur Jannik buhlt um die schöne Beauty, auch die neuen Männer wollen sie näher kennenlernen. Und einer ging mit Yeliz direkt mal auf Tuchfühlung...

In der dritten Folge der Kuppelshow zogen mit Max und Freddy gleich zwei neue Hotties in die Villa ein. An einem der beiden schien Yeliz direkt Gefallen gefunden zu haben. Max aus Baden-Baden durfte direkt mit der Ex-Bachelor-Teilnehmerin aufs Zimmer. Dort fütterte er sie nicht nur mit Melone, sondern ging auch direkt mal ran: Er küsste Yeliz leidenschaftlich – diese hatte das überhaupt nicht kommen sehen. "Ich war überhaupt nicht vorbereitete auf diesen Kuss. [...] Er hat sehr gut geküsst, aber ich war in dem Moment so: 'Passiert das gerade wirklich?'"

Im Einzelinterview hatte Yeliz auf eine baldige Wiederholung eines Kusses mit Max gehofft. Wenig später war es dann so weit – bei einem Partyspiel durfte sich die 29-Jährige einen der Jungs zum Knutschen aussuchen und sie wählte wieder den durchtrainierten Beau. "Ist ja nichts Neues mehr", hauchte dieser ihr zu, ehe sie sich wieder ziemlich lange küssten, ganz zum Missfallen von Jannik.

RTL Max, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Max und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2022

