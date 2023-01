Dschungelcamp und Playboy: Cecilia Asoro hat davon geträumt!

Für Cecilia Asoro könnte es im Moment wohl kaum besser laufen! Für die einstige Bachelor-Kandidatin beginnt in wenigen Tagen die aufregende Zeit bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Zudem hat sie einen weiteren Mega-Job an Land gezogen: Die Beauty ziert das Cover des Männermagazins Playboy – und darüber freut sie sich so richtig: Für Cecilia gehen mit ihrer Dschungelcamp-Teilnahme und dem Playboy-Shooting große Träume in Erfüllung!

Im Interview mit RTL betonte Cecilia jetzt, wie stolz sie auf ihre momentanen Projekte ist. "Ich wollte schon immer in den Playboy, das war ein Traum von mir – genau wie ins Dschungelcamp zu gehen", freute sich die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin und fügte hinzu: "Schon in der Schule wusste ich, dass ich da reinpasse, obwohl alle anderen dachten, ich spinne." Sie könne es selbst noch kaum glauben, dass sich all diese Wünsche jetzt für sie erfüllt haben.

Cecilia lässt sich auch von negativen Reaktionen auf ihre Nacktfotos nicht beeinflussen. "[...] Es wird immer Menschen geben, die das überhaupt nicht gut finden. Aber das ist mir so egal, weil ich so stolz darauf bin, auf dem Cover vom Playboy zu sein", stellte sie gegenüber Bild klar.

