Fette Geburtstagsparty: Cathy Hummels Sohn Ludwig wird fünf

Für ihren Sohn gibt es nur das Beste. Cathy Hummels (34) und Fußballer Mats Hummels (34) haben sich im vergangenen Jahr zwar scheiden lassen, ein Teil ihres Ehemannes wird jedoch immer an Cathys Seite bleiben. Aus der langjährigen Ehe ging ihr gemeinsamer Sohn Ludwig hervor, für den sie trotz der Trennung großartige Eltern sein möchten. Heute hat der kleine Mann Geburtstag. Da lässt es sich Cathy nicht nehmen, eine fette Party für Ludwig zu veranstalten.

Auf ihrem Instagram-Kanal gratulierte Cathy ihrem Sohn schon in den Morgenstunden zum Geburtstag. "Happy Birthday, Ludwig – heute wirst du schon fünf", schrieb sie zu einer Bildreihe, auf der sie sich mit ihrem Sohn vor einer bunt dekorierten Küchenzeile befindet. Neben ihnen steht jemand in einem riesigen Krabbenkostüm, Ludwig hält eine Spiderman-Torte in der Hand. "Es gibt für mich nichts Schöneres, als dein Lachen zu sehen und dich bei mir zu haben. Gemeinsam erkunden wir die Welt", führte sie die Geburtstagswünsche weiter aus.

Schon seit einigen Wochen sind Cathy und Ludwig zusammen in Dubai unterwegs. Zuerst haben sie dort die Feiertage verbracht und in den kommenden Wochen steht wohl noch eine Produktion an. Ist das also damit gemeint, wenn sie sagt, dass sie mit ihrem Sohn die Welt erkundet?

Anzeige

Instagram / cathyhummels Ludwig mit Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig, Dezember 2022 in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de