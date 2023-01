Filip Pavlovic: Tessa Bergmeier sorgt für Zoff im Dschungel

Tessa Bergmeier (33) sorgt bereits für reichlich Gesprächsstoff. Diesen Freitag flimmert die neue Ausgabe vom Dschungelcamp über die Bildschirme – einige Kandidaten scheinen jetzt schon aneinanderzugeraten. Teilnehmerin Tessa behauptet seit einigen Tagen, dass Mitstreiter Cosimo Citiolo (41) ihr bei einer anderen Show den Fuß gebrochen habe – dieser weist die Vorwürfe von sich. Wie schätzt Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic (28) die Situation zwischen den beiden ein?

"Ich glaube, die Tessa, die hat es faustdick hinter den Ohren und ich glaube, die wird da auf jeden Fall für Ärger sorgen", gab der Hamburger ehrlich gegenüber Promiflash zu. Vor allem die Streitigkeiten zwischen dem DSDS-Kultkandidaten und dem Model könnten zu Beginn für dicke Luft im Camp sorgen: "Ich glaube, die Person, die mit Tessa dann auch den Ärger hat, die Person wird dann auch die erste Woche komplett mit der Tessa in die Prüfungen gewählt", scheint Filip auf Cosimo anzuspielen.

"Wenn die Tessa sich so anstellt wie bei Kampf der Realitystars, dann wird sie auf jeden Fall gute Karten haben, in die Prüfungen reinschnuppern zu dürfen", legte Filip direkt nach. Dies sei laut dem 28-Jährigen keinesfalls unüblich: "Es ist halt so, dass es oft passiert, dass in jedem Jahr immer dieselben Personen in die Prüfung gewählt werden müssen."

Panama Pictures / ActionPress Filip Pavlovic bei einer Veranstaltung Januar 2023

RTL Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Dschungelcamp

