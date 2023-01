Tessa Bergmeier versteht Cosimos Ärger nach Vorwürfen nicht

Tessa Bergmeier (33) kann Cosimo Citiolos (41) Ärger nicht verstehen! Schon bald werden die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der DSDS-Star ins Dschungelcamp einziehen. Doch schon vor dem Start fliegen zwischen den beiden die Fetzen. Die zweifache Mutter behauptete, Cosimo habe ihr in einer anderen TV-Show beim Fußballspielen den Fuß gebrochen. Der gebürtige Stuttgarter will davon aber nichts wissen und war verärgert über die Vorwürfe. Deshalb stichelte Tessa nun erneut gegen Cosimo!

In ihrer Instagram-Story regte sich die 33-Jährige darüber auf, dass ihr baldiger Dschungelcamp-Mitstreiter keine Einsicht zeigte und stattdessen verärgert war. "Ich habe Grund, sauer zu sein und er gar nicht. Ich habe ihm weder eine böse Absicht unterstellt, noch habe ich etwas Böses getan", wetterte Tessa. Über sechs Wochen lang habe sie gelitten und geweint. "Ich habe 875,50 Euro für ein Taxi bezahlt von Düsseldorf nach Hamburg, 165 Euro für einen Krankentransport hin und 165 Euro für einen Krankentransport zurück. Das habe ich alles aus guter Laune getan und weil ich laufen konnte und weil ich ja laut Cosimo gar nichts hatte!", meinte Tessa ironisch.

Die Promiflash-Leser scheinen das jedoch anders zu sehen. Von 1.280 Teilnehmern (Stand 9. Januar 11.00 Uhr) stehen 94.8 Prozent (1.214 Votes) auf Cosimos Seite und können seinen Ärger verstehen. Nur 5,2 Prozent (66 Votes) finden, dass der selbst ernannte Checker vom Neckar übertreibt.

RTL Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Kandidat 2023

RTL Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Ex-DSDS-Kandidat

