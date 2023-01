Für Lob an Ana de Armas: Colin Farrell wird im Netz gefeiert

Colin Farrell (46) wird von seinen Fans bejubelt. Der Filmstar wurde bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes mit einem Award als bester Schauspieler ausgezeichnet. Mit seiner Dankesrede sorgte der "Daredevil"-Darsteller für mächtig Aufsehen – denn diese nutzte er, um eine Lobeshymne auf Kollegin Ana de Armas (34) anzustimmen. Im Netz wird Colin dafür nun mächtig von seinen Anhängern gefeiert!

Vor allem auf Twitter sind die Bewunderer des 46-Jährigen von seiner Aktion begeistert. "Colin nutzt die ersten dreißig Sekunden seiner Rede, um Ana de Armas zu loben... das respektiere ich sehr", zeigte sich ein User voller Bewunderung. "Ich liebe es, dass Colin Farrell seine Dankesrede damit begonnen hat, Ana de Armas für ihre Darbietung in 'Blonde' zu loben", freute sich ein weiterer Fan im Netz.

Aber auch Ana dürfte sich über die lieben Worte ihre Kollegen gefreut haben. Nominiert war die Schauspielerin für die beste Performance in einem Drama. Doch leider musste sich die 34-Jährige geschlagen geben. Die Auszeichnung ging an Cate Blanchett (53) für ihre Darbietung in dem Film "TAR".

