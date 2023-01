Ist Jannik Kontalis Konkurrenz? Max ist überzeugt von sich!

Das Wort Konkurrenz kennt er nicht! Bei Make Love, Fake Love stürzt sich Yeliz Koc (29) aktuell ins Abenteuer Dating. In ihrer eigenen Kuppelshow buhlen zehn Männer um die Influencerin. In den ersten drei Folgen kamen sich die Beauty und Jannik Kontalis schon ziemlich nah. Doch auch Max Bornmann lässt nichts anbrennen. Könnte ihm Jannik trotzdem gefährlich werden? Barista Max ist sich seiner Sache sicher!

Im Interview mit Promiflash stellte Max klar: Jannik ist für ihn keine Konkurrenz. "Egal, was er machen oder tun wird, er kann mir sowieso nicht ansatzweise das Wasser reichen", erklärte der 25-Jährige selbstsicher. Der TikToker hatte von Beginn an großes Interesse an der Ex-Bachelor-Kandidatin und reagierte mit großer Eifersucht auf Yeliz Interaktionen mit den anderen Männern – für Max aber trotzdem kein Grund, ihn als Gefahr zu sehen. "Er ist ein kleiner süßer Welpe, den jeder mal kurz streicheln möchte und das war’s dann aber auch schon", markierte er weiter seinen Standpunkt.

Eine Sache hat Jannik seinem Mitstreiter jedoch voraus: Er durfte bereits eine Nacht mit Yeliz verbringen. Promiflash verriet der Kuppelshow-Teilnehmer, dass es sich für ihn nicht wie das erste Mal anfühlte. "Es hat sich tatsächlich so angefühlt, als würden wir uns bereits seit zehn Jahren kennen", schwärmte er im Interview.

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im Mai 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Januar 2023

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im Juli 2022

