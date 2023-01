Nach Handjob: Aus bei "Are You The One?"-Sasa und Carina?

Sasa kann sich einfach nicht entscheiden! Bei Are You The One? sind zehn Singlefrauen und -männer auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Darunter auch der 23-jährige Sasa und die ehemalige Love Island-Teilnehmerin Carina Der Berliner hatte sich erst in Mitkandidatin Vanessa verguckt, diese aber abserviert, weil die sexuelle Anziehung nicht so stark gewesen sei. Bei Carina fühlte er diese offenbar mehr – doch auch das reicht ihm jetzt wohl nicht!

In der aktuellen Folge ist zu sehen, wie Sasa und Carina eine Nacht miteinander verbrachten. Unter der Bettdecke waren dabei verdächtige Bewegungen zu erkennen. Bei der Matching Night wählte allerdings Vanessa erneut den heiß begehrten Junggesellen. "Mit ihr [Vanessa] sehe ich mich auch ein bisschen mehr in der Zukunft, was Familie und so was angeht", gab Sasa zu. Dass er sich nicht entscheiden kann, fand Carina wohl respektlos und suchte das Gespräch: "Du kannst jederzeit gehen. Zu ihr, zu jemand anderem. Du kannst jederzeit gehen." Der Realitystar nahm sie beim Wort und fügte hinzu: "Wenn du das nicht nachvollziehen kannst, dann musst du erwachsener werden."

Mit Vanessa hatte der Hottie sogar schon eine Nacht im Boom Boom Room verbracht, wo die Erzieherin einen heißen Tanz an der Stange für ihren Liebsten hinlegte. Zu mehr Intimitäten kam es zwischen den beiden jedoch nicht.

Alle Infos zur vierten Staffel “Are You The One?” ab dem 06. Dezember bei RTL+.

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nl im August 2022

Anzeige

Instagram / sasagatsby Sasa Pavlovic im Februar 2022

Anzeige

Instagram / vanessita_x Vanessa, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de